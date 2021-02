Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Menschen bei Unfall schwer verletzt

Ellrich (ots)

Mit schweren Verletzungen kamen zwei Menschen am Dienstagabend ins Krankenhaus. Ein 20-Jähriger befuhr gegen 17.20 Uhr die Straße aus Richtung Ellrich in Richtung Werna. Auf der winterglatten Fahrbahn verlor er schließlich die Kontrolle über seinen VW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto rutschte in den angrenzenden Straßengraben, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Ersthelfer retteten ihn und seine 17-jährige Beifahrerin aus dem Fahrzeug. Am VW entstand ein Totalschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell