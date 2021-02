Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schneelast führt zu eingestürztem Dach

Lipprechterode (ots)

Am Dienstagmorgen führte die Schneelast in Lipprechterode im Landkreis Nordhausen zum Einsturz eines Scheunendaches. In der Scheune befanden sich mehrere hundert Schafe. Wie viele von ihnen durch das Unglück zu Schaden kamen, ist derzeit nicht bekannt. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell