Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher im Keller

Bad Frankenhausen (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde festgestellt, dass Unbekannte gewaltsam in einen Keller in der Steinbrückstraße eingedrungen waren. Der oder die Täter erbeuteten daraus Werkzeuge im Wert von etwa 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell