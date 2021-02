Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufgefahren

Artern (ots)

Der 38-jährige Fahrer eines Dacia befuhr am Sonntagabend, gegen 18.45 Uhr, die Sangerhäuser Straße in Richtung Harzstraße. Als er verkehrsbedingt bremsen musste, kam die dahinter befindliche 38-jährige Fahrerin eines Skoda auf schneeglatter Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Sie rutschte mit ihrem Skoda in das Heck des Dacia. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

