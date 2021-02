Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw im Graben sorgt für stundenlange Sperrung

Holbach (ots)

Für eine stundenlange Sperrung sorgte am Sonntag ein in den Graben geratener Lkw auf der Landstraße zwischen Holbach und Schiedungen. Der 46-jährige Fahrer war gegen 18.30 Uhr bei der winterlichen Witterung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den angrenzenden Straßengraben gerutscht. Verletzt wurde niemand. Der Lkw musste aus dem Graben geborgen werden. Die Landstraße 2064 war infolge des Unfalls für etwa 5 Stunden voll gesperrt. Auf der Strecke kommt es weiterhin zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell