Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tragischer Unglücksfall

Artern (ots)

Zu einem tragischen Unglücksfall kam es in den Abendstunden des vergangenen Freitages in der Straße "Sumpf" im Stadtgebiet von Artern. Gegen 20:20 Uhr fand ein Zeuge einen auf der Straße liegenden Radfahrer auf, welcher nicht mehr ansprechbar war. Die sofort alarmierten und zügig eintreffenden Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 38jährigen Mannes feststellen. Die Polizei leitete unverzüglich ein Ermittlungsverfahren ein. Derzeit kann weder ein Unfallgeschehen noch eine medzinische Ursache ausgeschlossen werden. In enger Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden weiterführende Maßnahmen abgestimmt und eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen oder Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können, sich unter der unten genannten Telefonnummer bei der zuständigen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell