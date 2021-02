Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aggressiver Bürger

Bad Langensalza (ots)

Ein männlicher Anrufer teilte am Sonntagfrüh um 01:52 Uhr der Polizei mit, dass sich eine alkoholisierte Person vor dem Haus steht und sehr aggressiv ist. Es steht kurz vor einer Schlägerei. Der Tatort ist in Bad Langensalza, Mühlhäuser Straße. Der Polizei am Tatort schilderte der Mitteiler, dass er durch laute Streitigkeiten auf der Straße geweckt wurde. Gegenüber seiner Wohnung sah er mehrere Personen, welche sich stritten. Der Mitteiler begab sich daraufhin nach unten in Richtung der Personengruppe. Hier entfernten sich zwei in unbekannte Richtung. Eine Person blieb zurück. Bei der Personalienfeststellung trat der 20 jährige Mann plötzlich sehr aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten auf und versuchte nach diese zu schlagen und zu treten. Anschließend verlangte dieser, von der Polizei nach Hause gefahren zu werden. Als es von der Polizei abgelehnt wurde versuchte er in den Streifenwagen zu steigen. Das Ansinnen wurde jedoch verweigert. Nun ging er die Beamten vor Ort an und versuchte wiederum nach diesen zu schlagen und zu treten. In der weiteren Folge wurde durch einfache körperliche Gewalt die Angriffe des Mannes unterbunden und in Gewahrsam genommen. Da er auch erheblich unter Alkoholeinfluss stand und sich auch weiterhin sehr aggressiv verhielt durfte er die restliche Nacht in der Polizeistation Bad langensalza verbringen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen und eine Kostenrechnung für die Unterbringung in der Gewahrsamszelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell