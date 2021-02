Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mühlhausen

Nordhausen (ots)

Ein 58 jähriger Spaziergänger stellte am Samstag, 06.02.2021 um 09:07 Uhr fest, dass auf dem kleinen Parkplatz am Entenbühl ein Altkleidercontainer aufgebrochen worden ist. Es liegen Sachen herum und ein geknacktes Schloß liegt ebenfalls da. Er selber hat keine Personen am Container festgestellt. In den letzten Tagen kam es immer wieder zu Aufbrüchen von Altkleidercontainer im Stadtgebiet von Mühlhausen. Für Hinweise zu verdächtigen Personen oder anderen zweckdienlichen Hinweisen ist die Polizei unter der Telefonnummer 03601/4510 zu erreichen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell