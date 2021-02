Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hilferuf

Mühlhausen (ots)

Ein 8 jährige Junge teilte der Polizei am Freitag, den 05.02.2021 mit, daß er auf dem Bahnhof in Mühlhausen an den Gleisen steht und Kinderstimmen sowie komische Geräusche hört. Die durch die Polizei durchgeführte Absuche im Bereich des Bahnhofes und Güterbahnhofes blieben erfolglos. Es konnten keine hilfsbedürftige Bürger festgestellt werden. Auch die Stimmen und Geräusche waren verstummt.

