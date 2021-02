Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

Am 06.02.2021 gegen 08:40 Uhr stelllte der Fahrer eines PKW VW Caddy sein Fahrzeug in der Anton-Thrän-Straße in Dingelstädt ab. Dabei vergaß er sin Fahrzeug ordnungsgemäß zu sichern, so dass diese gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW Ford rollet und diesen beschädigte. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400,-EUR.

Am 06.02.2021 gegen 22:45 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW VW Golf die L 1011 aus Richtung Brehme kommend in Richtung Sonnenstein. Dabei stieß er plötzlich mit einem, über die Fahrbahn wechselndem Wildschwein zusammen. Nach dem Unfall flüchtete das Tier nach links. Der PKW stieß in der weiteren Folge gegen die Leitplanke. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Schaden wird auf etwa 5000,-EUR geschätzt.

Am Freitag dem 05.02.2021 gegen 10:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Dingelstädter Straße in Heiligenstadt den Fahrer eines PKW VW Caddy. Auf Grund festgestellter Auffälligkeiten wurde bei dem Fahrzeugführer ein Drogenvortest durchgeführt. Da dieser positiv ausfiel wurde dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt unhd eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Am Freitag, de, 06.02.2021 gegen 16:15 Uhr wurde in der Einsteinstzraße in Leinefelde der Fahrer eines PKW Opel Astra kontrolliert. Da beim Fahrer deutlöiche Auffälligleiten feststellbar waren wurde mit ihm ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv. Es folgten eine Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt sowie eine Anzeige gegen den Fahrzeugführer.

Am Samstag, dem 06.02.2021 gegen 10:55 Uhr wollten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in der Halle-Kassler-Straße in Breitenworbis den Fahrer eines PKW VWTouran kontrollieren. Zunächst reagierte der fahrzeugführer nicht auf die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt fort. Erst am Sportplatz konnte der PKW gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der der fahrezugführer nicht im Besitz eines Führerscheins ist und zudem unter Drogeneinfluß stand. Auch diesem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gegen ihn gefertigt.

