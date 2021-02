Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stillstand auf Natursteinmauer

Sondershausen (ots)

Ein weiterer Unfall wurde der Polizei Sondershausen am 06.02.2021 gegen ca. 20:55 Uhr mitgeteilt. Der Fahrer eines Pkw BMW befuhr die Greußener Straße in Sondershausen aus Richtung Possen kommend in Richtung Innenstadt. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und noch bevor der Fahrer seinen Pkw zum Stillstand bringen konnte, beschädigte er in seiner Fahrt die Hecke und den Briefkasten eines Anwohners der Greußener Straße sowie eine Natursteinmauer von dessen Nachbarn. Es kam zu einem Gesamtschaden von ca. 6500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

