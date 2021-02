Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

Berka (ots)

Über eine Verkehrsunfallflucht wurde die Polizeiinspektion Kyffhäuser am 06.02.2021 gegen ca. 20:15 Uhr informiert. Durch Zeugen wurde beobachtet, wie in der Straße "Zur Aue" in der Ortslage Berka, ein Pkw auf Grund Straßenglätte ins driften geriet und gegen ein hier nicht ordnungsgemäß geparkten Pkw stieß. Das verursachende Fahrzeug flüchtete von der Unfallstelle in die Goethestraße. Am beschädigten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Pkw laufen.

