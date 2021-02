Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Endstation Straßengraben

Großfurra (ots)

In der Schachtstraße Großfurra kam es am Samstag den 06.02.2021 gegen ca. 20:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw BMW befuhr die Schachtstraße aus Richtung Großfurra kommend in Richtung Sondershausen. Auf Höhe der Hausnummer 68 kam der Fahrer mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit dem Vkz 214. Der Pkw kam im Straßengraben zum Stillstand und musste durch den ADAC geborgen werden. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt, am Pkw kam es zu Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro.

