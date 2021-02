Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Durch Glätte in den Straßengraben

Friedrichsrode (ots)

Am Samstag, den 06.02.2021 gegen ca. 17:18 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Kyffhäuser die Information über einen verunfallten Pkw auf der L 1016. Die Fahrerin eines Pkw VW Golf befuhr die Ortsverbindungsstraße von Keula kommend in Richtung Friedrichsrode. In einer Linkskurve kam die Fahrerin mit ihrem Pkw auf Grund Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt, der Pkw musste durch den ADAC geborgen werden.

