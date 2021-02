Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsdelikte im Landkreis Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am Freitag den 05.02.2021 befuhr ein 38jähriger in Nordhausen um 22:10 Uhr den Darrweg mit einem Pkw Kia. Die Beamten stellten bei dem Herrn Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,78 Promille, sodass gegen den Mann ein Bußgeldverfahren eröffnet wurde. Ebenfalls Freitagabend, gegen 23:00 Uhr befuhr ein 22jähriger in Nordhausen den Bereich der Rautenstraße mit einem Elektroroller. Ein Drogenvortest erbrachte bei dem jungen Mann ein positives Ergebnis, weshalb er einer Blutentnahme unterzogen wurde. Samstagmorgen, etwa 01:30 Uhr fuhr ein 19jähriger mit seinem Pkw Audi die Ortslage Uthleben. Ein Drogenvortest verlief positiv, außerdem hatte der junge Mann noch eine geringe Menge Betäubungsmittel bei sich. Es wurde ebenfalls eine Blutenahme vollzogen. In beiden Fällen wurden Verfahren eingeleitet.

