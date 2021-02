Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei ermittelt nach mehreren Sachbeschädigungen

Nordhausen (ots)

Am Freitagmorgen wurden in der Bahnhofstraße mehrere Sachbeschädigungen festgestellt. Unbekannte zerstörten die Scheibe eines Sprinters, der auf dem Parkplatz eines Hotels abgestellt war. Aus dem Fahrzeug fehlte ersten Ermittlungen zufolge nichts. Außerdem konnten in der Bahnhofstraße mehrere Beschädigungen durch Graffiti-Schmierereien an verschiedenen Hausfassaden festgestellt werden. Hierdurch entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

