LPI-NDH: Fernseher und E-Bike aus Keller gestohlen

Artern (ots)

In der Nacht zu Freitag drangen Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Borlachweg ein. Daraus erbeuteten sie einen Flachbildfernseher im Wert von mehreren hundert Euro. Aus einem weiteren Kellerabteil nahmen der oder die Täter ein E-Bike mit. Wer den Einbruch bemerkt hat oder Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Beute geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

