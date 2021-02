Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Imbiss

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstagabend teilte der Betreiber eines Imbisses in der Bahnhofstraße einen Einbruchsversuch an seinem Imbiss mit. Der oder die Täter machten sich an der Tür zum Lager zu schaffen, scheiterten jedoch beim Versuch, in dieses einzudringen. Der oder die Täter gingen demnach leer aus. Wer hat etwas bemerkt oder kann Angaben zu dem oder den Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell