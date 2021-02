Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garage abgebrannt

Bernterode (ots)

Am Donnerstagabend kam es kurz vor 18 Uhr in Bernterode bei Breitenworbis in der Straße Kleine Linde zum Brand einer Garage. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um die Flammen zu löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden. Die 67-jährige Bewohnerin musste mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Brandursache dauern an. Durch den Brand entstand ein Schaden von etwa 10000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell