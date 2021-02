Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss mit dem Rad unterwegs

Bad Langensalza (ots)

Am Mittwochabend stoppten Polizisten gegen 21.10 Uhr in Bad Langensalza einen Radfahrer, der in Schlangenlinien unterwegs war. Ein Drogentest verlief bei dem 41-Jährigen positiv. Ein Alkoholtest ergab zudem über 1,1 Promille. Der Mann zeigte deutliche Ausfallerscheinungen. Zudem bedrohte und beleidigte er die Polizisten. Diese erstatteten Anzeige.

