Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt

Leinefelde (ots)

Am Dienstag beabsichtigten Polizisten, gegen 21.50 Uhr, in Breitenbach im Eichsfeld den Fahrer eines BMW zu kontrollieren. Statt anzuhalten, gab dieser Gas und flüchtete von der Worbiser Straße über die L3080 nach Leinefelde und von dort in das Gewerbegebiet Martinsfeld. Es gelang den Beamten schließlich, das Fahrzeug zu stoppen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Auf seiner Flucht vor der Polizei fuhr der Fahrer des grauen BMW mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des BMW-Fahrers machen können. Wer wurde möglicherweise durch ihn gefährdet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

