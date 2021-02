Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann durch Unbekannte verletzt und beraubt - Zeugen gesucht

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zwei Unbekannte verschafften sich in der vergangenen Nacht, gegen 3.30 Uhr, gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Mescheder Straße. Dort attckierten sie den schlafenden Bewohner und verletzten ihn mit Schlägen und Tritten. Die Angreifer erbeuteten das Portemonnaie des Mannes und ergriffen die Flucht. Das 40-jährige Opfer kam verletzt ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren am Tatort. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen um Hinweise. Wer hat die Tat bemerkt? Wer kann Angaben zu den beiden unbekannten Tätern machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

