Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrräder und E-Roller entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nordhausen (ots)

Bereits am Montag, 18. Januar, verschafften sich Unbekannte gegen 22.50 Uhr Zugang in einen Keller in der Stolberger Straße. Daraus erbeuteten sie zwei hochwertige Mountainbikes des Herstellers Specialized und einen E-Roller. Ein Zeuge erwischte die drei Täter und nahm die Verfolgung auf. Bei den Tätern handelte es sich um einen Mann, der ca. 175 cm groß war und eine braune Tarnbomberjacke und einen grauen Hoodie mit Kapuze trug. Außerdem erkannte er eine Frau. Diese war ca. 160cm groß und hatte schwarze, schulterlange Haare und trug eine weiße Jacke. Einen dritten Täter entdeckte er im Bereich der Schröterstraße. Dieser war vermutlich mit dem gestohlenen E-Roller unterwegs. Wer hat den Diebstahl bemerkt oder kann etwas zu den Tätern sagen? Wer kann Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Fahrräder und des E-Rollers geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

