Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geschwindigkeitsmessgerät mit Hammer beschädigt

Mühlhausen (ots)

Ein Zeuge meldete sich in der vergangenen Nacht, kurz nach 0 Uhr, bei der Mühlhäuser Polizei und gab an, dass gerade ein Mann in der Langensalzaer Straße einen Blitzer mit einem Hammer zerstört habe. Anschließend fuhr er in einem Opel davon. Den Polizisten gelang es, das besagte Fahrzeug wenig später einer Kontrolle zu unterziehen. Der 53-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und war mit über 1,8 Promille erheblich alkoholisiert. Im Fahrzeug entdeckten die Beamten auch einen Hammer. Der Mann gab an, das Gerät beschädigt zu haben, weil dieses ihn geblitzt hatte. Gegen den 53-Jährigen wird nun ermittelt.

