Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannten entwenden Kfz-Anhänger - Zeugen gesucht

Roßleben (ots)

Auf einen Kfz-Anhänger des Herstellers Boeckmann im Wert von etwa 4500 Euro hatten es Unbekannte zwischen Montagabend, 19 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.45 Uhr, in Roßleben abgesehen. Der oder die Täter entwendeten den Anhänger vom Gelände eines Autoservice in der Wendelsteiner Straße, auf welches sie sich zuvor gewaltsam Zugang verschafft hatten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell