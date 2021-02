Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped von Hinterhof gestohlen

Bleicherode (ots)

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Mopeds am Montagabend in Bleicherode. Er stellte seine blaue Simson S51 gegen 17 Uhr in einem Hinterhof in der Mauerstraße ab. Gegen 17.30 Uhr bemerkte er, dass Unbekannte sein Fahrzeug im Wert von etwa 1000 Euro gestohlen hatten. An dem Moped war das Versicherungskennzeichen 271UXU angebracht. Wer den Diebstahl bemerkt hat oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell