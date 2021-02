Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Alkoholsünder gestoppt

Sondershausen (ots)

Am Montag stoppten Polizisten gegen 21.40 in der Weizenstraße einen Mountainbike-Fahrer. Ein Alkoholtest ergab bei dem 57-Jährigen über 1,8 Promille. Etwa Zehn Minuten später wurde in der Schachtstraße ein Autofahrer kontrolliert. Bei den 51-Jährigen ergab eine Atemalkoholmessung über 1,1 Promille. Gegen beide Verkehrsteilnehmer wird nun ermittelt.

