Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrern mit Schock im Krankenhaus

Großlohra (ots)

Eine 34-jährige Autofahrerin befuhr am Montag, gegen 7.20 Uhr, die Landstraße 1016 aus Richtung Friedrichslohra in Richtung L3080. Auf Höhe des Abzweiges nach Großlohra, kollidierte sie mit einem Reh, das plötzlich auf die Straße gelaufen kam. Die Frau erlitt einen Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Ein Abschleppdienst barg den beschädigten Kia.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell