Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zahlreiche Autos zerkratzt

Nordhausen (ots)

Einen Schaden von mindestens 2000 Euro richteten Unbekannte am zurückliegenden Wochenende in der Oskar-Cohn-Straße an. Insgesamt wurden dort 12 geparkte Fahrzeuge zerkratzt. Am Sonntagnachmittag meldeten sich die letzten Besitzer. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

