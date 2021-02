Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomaten beschädigt, Spezialhund im Einsatz

Nordhausen (ots)

Anwohner meldeten in der Nacht zum Sonntag, gegen 00.40 Uhr, einen Einbruchsversuch in eine Wohnung, im Birkenweg. Die sofort eingesetzten Polizisten fanden aber weder aufgebrochene Türen, noch Keller. Da die Mitteiler aber Knallgeräusche wahrgenommen hatten und Personen wegrennen sahen, suchten die Beamten die nähere Umgebung ab. Mit Erfolg, sie fanden in der Nähe Einbruchswerkzeug und verschiedene Utensilien, die für das Aufspringen von Zigarettenautomaten genutzt werden. Ein Spezialhund kam zum Einsatz. Das Ergebnis hierzu wird derzeit ausgewertet. An der Ecke Birkenweg, Northeimer Straße wurden die Polizisten erneut fündig. Ein Zigarettenautomaten wies tatsächlich frische Beschädigungen auf. An die Zigaretten gelangten der oder die Täter jedoch nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell