Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lebensmittel vom Balkon gestohlen

Nordhausen (ots)

Am 30.01.2021 wurden die Beamten des ID Nordhausen in die Hallesche Straße in Nordhausen gerufen, da dort einem Bewohner von dessen Balkon zwei Lebensmitteltüten samt Inhalt entwendet wurden. Durch den Geschädigten konnten bei der Anzeigenaufnahme sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen gemacht werden. Diesen Hinweisen wurde im Anschluss nachgegangen und die Adresse aufgesucht, in der sich der Tatverdächtige begeben haben soll. Nach Aufsuchen der Adresse konnte dort das Beutegut festgestellt und im Anschluss wieder an den Eigentümer übergeben werden. Gegen den Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell