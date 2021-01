Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Nordhausen (ots)

Eine am 30.01.2021, um 12:05 Uhr, durchgeführte Verkehrskontrolle in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Nordhausen ergab, dass der 52-jährige Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren nach dem StVG eingeleitet.

