Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeugführer flüchtig und unter Einfluss von Alkohol

Nordhausen (ots)

Am 29.01.2021 wollten Beamte der Polizei Nordhausen, gegen 22:30 Uhr, zwischen Görsbach und Bielen einen MB Viano einer Kontrolle unterziehen. Dieser Kontrolle entzog sich der Fahrzeugführer in Richtung Bielen und lies dort das Fahrzeug in der Nordhäuser Straße stehen und flüchtete zu Fuß in die Ortslage Bielen. Dort konnte der 40-jährige Fahrzeugführer kurze Zeit später ergriffen werden. In der Folge stellte sich heraus, dass der Fahrer des MB Viano unter Einfluss alkoholischer Getränke das Fahrzeug geführt hatte. Ein durchgeführten Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Weiterhin führte er eine geringe Menge an Betäubungsmittel bei sich. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Verstosses gegen das BtMG eingeleitet.

