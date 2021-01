Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

Roßleben (ots)

In der Wendelsteiner Straße in Roßleben beschädigte am Samstagmorgen zwischen 08:35 Uhr und 08:55 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug einen Verteilerkasten der Telekom und verließ anschließend die Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Nach Angaben von Zeugen kommt ein silberfarbener Opel Astra als Verursacher in Frage.

