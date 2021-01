Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von Geldbörsen

Bad Frankenhausen (ots)

Am Samstag entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 11:25 Uhr drei Geldbörsen von Kundinnen in einem Supermarkt in der Kyffhäuserstraße in Bad Frankenhausen. Neben mehreren hundert Euro Bargeld befanden sich persönliche Dokumente und EC-Karten in den Geldbörsen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell