Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeld (ots)

Am in der Nacht vom 29.01. zum 30.01.2021 beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Scheibe einer Eingangstür in der Steinstraße in Heiligenstadt. Bereits am Abend zuvor war die Scheibe schon einmal beschädigt worden. Der Sachschaden wird mit etwa 300,-EUR angegeben.

In der Nacht vom 30.01.2021 zwischen 01:00 und 01.35 Uhr drangen zwei bislang unbekannte Täter in der Straße Am Rumsberg in Freienhagen in die dortige Paintballanlage ein. Sie entwendeten dort unter anderem Druckluftflaschen, Schutzmasken, Paintballkugeln, eine Druckluftfüllstation und sogenannte Farbmarkierer. Der genaue Wert des Beutegutes konnte noch nicht beziffert werden.

In der Zeit vom Freitag dem 29.01.2021, 11:30 Uhr und Samstag dem 30.01.2021, 09:30 Uhr zerstachen unbekannte Täter in der Holbeinstraße in Heiligenstadt das linke Hinterrad an einem PKW Skoda. Schaden ca. 150,-EUR

Zu allen Straftaten wird um sachdienliche Hinweise gebeten.

