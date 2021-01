Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Eichsfeld (ots)

Am 31.01.2021 gegen 07:35 Uhr befuhr die Fahrerin eines PKW Toyota die L 1006 aus Richtung Flinsberg kommend in Richtung Heiligenstadt. Auf Höhe der Einmündung zum THW stieß sie mit einem, von rechts kommenden, über die Fahrbahn wechselnden Reh zusammen. Das Reh flüchtet anschließend nach links in den Wald. Am PKW entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 500,-EUR. Personen werden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell