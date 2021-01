Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Eichsfeld (ots)

Am 30.01.2021 gegen 19:30 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Dacia die Landesstraße 1006 von Flinsberg kommend in Richtung Heiligenstadt. Auf Höhe des Kilometers 4,2 stieß er mit einem, über die Fahrbahn wechselnden Reh zusammen. Das Tier flüchtete verletzt in den Wald. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200,- EUR.

Am Samstag dem 30.01.2021 gegen 20:50 Uhr kam die Fahrein eines PKW eines PKW Suzuki in dr Friedensstraße in Geismar nach rechts von der fahrbahn ab und stieß gegen eine Warnbake. Diese wurde dabei beschädigt. Ohne ihren Pflichten als Fahrzeugführerin nachzukommen verließ die Fahrerin die Unfallstelle. Durch Zeugenaussagen konnte sie jedoch ermittelt werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500,- EUR, an der Warnbake ein Schaden in Höhe von ca. 100,-EUR.

Am 29.01.2021 gegen 14:30 Uhr stieß der Fahrer eines LKW MAN in der Dorfstraße in Wallrode beim Wenden gegen ein Verkehrszeichen. Der LKW, der als Schneeräumfahrzeug eingesetzt war beschädigte das Verkehrszeichen mit seinem Schiebeschild. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzte der Fahrer seine Fahrt anschließend fort. Ein Zeuge der den Vorfall beobachtet hatte fuhr hinter dem LKW in Richtung Kleinbodungen hinterher und konnte diesen auch Anhalten. Als er den Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam machte entschuldigte sich dieser, setzte seine Fahrt jedoch trotzdem fort ohne seine Personalien zu hinterlassen.

