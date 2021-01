Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: T 4 landet auf dem Dach, Fahrer blieb unverletzt

Kleinberndten (ots)

Unverletzt blieb ein 32-jähriger Autofahrer am Freitagvormittag bei einem Unfall in Kleinberndten. Der Mann befuhr mit seinem T4 die Landstraße aus Richtung Großlohra in Richtung Kleinberndten. Kurz hinter dem Ortseingang Kleinberndten verlor er auf der glatten Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er durchfuhr eine Böschung, beschädigte ein Verkehrszeichen und zwei Leiteinrichtungen, bevor der T 4 auf dem Dach zum Stillstand kam. Der Fahrer befreite sich selbst. Das Auto wurde abgeschleppt.

