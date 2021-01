Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Brandstiftung in Artern gesucht

Bild-Infos

Download

Artern (ots)

Die Kriminalpolizei in Nordhausen sucht Zeugen im Zusammenhang mit zwei ausgebrannten Autos und zwei weiteren beschädigten Fahrzeugen in Artern. Ereignet haben sich die Vorfälle zwischen Samstag, 12. Dezember, 22 Uhr, und Sonntag, 13. Dezember 2020, 5.15 Uhr, in der Straße der Jugend, auf dem Parkplatz vor der ehemaligen Borlach Schule. Unbekannte setzten in der betreffenden Nacht zwei geparkte Pkw, einen Audi und einen Skoda, in Brand. An zwei weiteren geparkten Autos wurden die Reifen beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise, zu Personen oder Fahrzeugen, die im genannten Zeitraum in der Gegend um den Parkplatz gesehen worden sind. Möglicherweise haben sich Personen mit der Tat gebrüstet. Wer hat in der Nacht Geräusche wahrgenommen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell