Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau kollidiert mit Gegenverkehr

Sonnenstein (ots)

Glimpflich endete ein Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Landstraße 2058 zwischen Bischofferode und Weißenborn-Lüderode. Eine 38-jährige Autofahrerin geriet gegen 15.45 Uhr, auf Höhe der Biogasanlage, mit ihrem Nissan Pixo, in einer Kurve in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Transporter. Die Autofahrerin und der 55-jährige Transporterfahrer mussten leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. An der Unfallstelle kam es bis 17 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell