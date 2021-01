Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall auf Kreuzung, die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Bochumer Straße, Freiherr-vom-Stein-Straße. Der Fahrer eines Multicar befuhr den Kreuzungsbereich aus Richtung Oskar-Cohn-Straße in Richtung Bochumer Straße. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden Linksabbieger aus der Bochumer Straße zusammen. Anstatt anzuhalten, fuhr der Linksabbieger davon. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtete haben und Angaben zum Unfallflüchtigen machen können. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um eine blau, grüne Limousine handeln. Auffällig war ein orangefarbener Lackstreifen an der Beifahrerseite. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

