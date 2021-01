Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnhaus in Flammen

Rodeberg (ots)

Am Donnerstagmorgen brach kurz nach 8 Uhr in einem Wohnhaus in der Straße Annaberg ein Feuer aus. Die Familie, welche das Haus bewohnt, konnte das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die anstehende Brandortuntersuchung muss nun klären, was für den Brand ursächlich war.

