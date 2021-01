Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug nicht versichert

Heldrungen (ots)

Während der Streife bemerkten Polizisten am Dienstagnachmittag in Heldrungen ein Kleinkraftrad, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Als der Fahrer kontrolliert werden sollte, gab er Gas und versuchte zu flüchten. Wenig später gelang es aber, das Fahrzeug zu stoppen. Das Mokick des 17-Jährigen war nicht versichert. Die Beatmen erstatteten Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell