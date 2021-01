Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eingangstür zerstört

Nordhausen (ots)

Ein Zeuge meldete am Mittwochabend, dass Unbekannte die Eingangstür des Mehrfamilienhauses Am Roßmannsbach beschädigt hatten. Die Unbekannten schlugen gegen 21.30 Uhr das Fenster der Tür ein. Die Täter sollen, laut Zeugenangaben, zu zweit unterwegs gewesen sein. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

