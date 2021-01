Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Kollision davon gefahren

Mühlhausen (ots)

Der Besitzer eines VW stellte sein Fahrzeug am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, im Wohngebiet der Grünstraße ab. Als er am Mittwochmorgen, gegen 8.30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er unfallbedingte Schäden im Heckbereich seines Passats fest. Der unbekannte Unfallverursacher hatte die Unfallstelle bereits unerlaubt verlassen. Wer den Unfall bemerkt hat oder Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

