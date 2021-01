Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube abgebrannt

Nordhausen (ots)

Am Mittwoch schlugen, gegen 11 Uhr, Flammen aus einer Gartenlaube in der Straße der Genossenschaften. Gegen 12.45 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Die Laube brannte vollständig nieder, verletzt wurde niemand. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Feuer durch den in der Laube betriebenen Ofen ausgelöst. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

