Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfall am Taschenberg

Nordhausen (ots)

Nach dem Unfall, der sich am Dienstagabend im Kreuzungsbereich zum Taschenberg ereignet, sucht die Polizei mögliche Zeugen. Der 27-jährige Fahrer eines Opels beabsichtigte, gegen 18.10 Uhr, von der Zorgestraße kommend den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Taschenberg zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Mitsubishi einer 22-Jährigen, die auf der Halleschen Straße unterwegs war. Die 22-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wer hat den Unfall bemerkt und kann Angaben zum Unfallhergang machen? Wer kann etwas zur Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls sagen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell