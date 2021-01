Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Sondershausen (ots)

Eine VW-Fahrerin stellte ihr Fahrzeug am Dienstagmorgen, gegen 7.15 Uhr in einer Parkbucht Am Petersenschacht ab. Als sie den Scirocco gegen 16.30 Uhr wieder nutzen wollte, stellte sie unfallbedingte Schäden im Heckbereich des Pkw fest. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich pflichtwidrig entfernt. Wer den Unfall bemerkt hat oder Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

