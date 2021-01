Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anzeigen gegen Verkehrssünder

Mühlhausen (ots)

Gleich drei berauschte Verkehrsteilnehmer zogen Polizisten am Dienstagabend im Unstrut-Hainich-Kreis aus dem Verkehr. Gegen 20 Uhr kontrollieren sie in der Wendewehrstraße einen 23-jährigen Audi-Fahrer. Ein Drogentest verlief bei ihm positiv. Ebenfalls unter Drogeneinfluss stand ein Radfahrer, der eine halbe Stunde später in der Tonnaer Straße in Bad Langensalza gestoppt wurde. Der 42-Jährige zeigte deutliche Ausfallerscheinungen. In der Wagenstedter Straße in Mühlhausen erwischten die Beamten kurz vor 22.30 Uhr einen 25-jährigen Opel-Fahrer. Auch bei ihm zeigte der Drogentest ein positives Ergebnis. Gegen alle drei Verkehrsteilnehmer wird nun ermittelt.

